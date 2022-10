Создатель Росомахи скончался в США

Фото: geekster.ru

Сценарист и редактор комиксов Лен Уэйн умер на 70-м году жизни. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на портал Mashable в понедельник, 11 сентября.

Издание отмечает, что данных о причинах смерти литератора нет.

В сообщении говорится, что Уэйн работал с художником Дэйвом Кокрамом над перезапуском комиксов о мутантах "Люди Икс" в 1975 году. Вместе они добавили в команду Росомаху, Ночного Змея, Колосса и Грозу.

В конце 1980-х годов Уэйн выступал редактором серии комиксов "Хранители" Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Кроме этого, он был сценаристом в некоторых выпусках "Бэтмена", "Супермена", "Флэша", "Зеленого Фонаря" и "Сорвиголовы".

Кроме этого, Уэйн на пару с иллюстратором Бернардом Райтсоном известен как создатель супергероя Болотная тварь.

Память сценариста в соцсетях почтили представители издательств Marvel и DC, а также актер Хью Джекман, который исполнил роль Росомахи в экранизации комиксов о "Людях Икс".

"Мне посчастливилось познакомиться с Леном Уэйном в 2008 году. Я сказал ему тогда, что он сердцем, головой и руками создал величайших персонажей комиксов", — цитирует издание комментарий Джекмана к фотографии, на которой изображен актер вместе с писателем.

Blessed to have known Len Wein. I first met him in 2008. I told him - from his heart, mind & hands came the greatest character in comics. pic.twitter.com/cFqL1uy0JV