Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют за задержку выпуска фильма

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Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский на встрече с представителем компании-производителя "КремлинФильмз" Натальей Боровковой заявил, что создателей художественного фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" оштрафуют на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины. Об этом пишет РИА "Новости".

Картина режиссера Василия Чигинского снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры футболиста. Авторы ленты получили господдержку в размере 60 миллионов рублей и должны были сдать картину в октябре прошлого года.

Мединский подчеркнул, что создателям придется заплатить штраф в несколько миллионов за задержку производства фильма, который получил максимальную поддержку министерства культуры. Если картину не сдадут в оговоренный срок, может быть возбуждено уголовное дело, добавил министр.

Боровкова в разговоре с главой Минкультуры, в свою очередь, пообещала, что первая копия фильма будет сдана в ведомство 25 мая, а финальная работа над лентой завершится к 7 сентября.