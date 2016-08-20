Создатели "Игры престолов" ищут новых актеров для съемок седьмого сезона

Фото: comingsoon.net

Первые подробности о новых персонажах попурлярного американского сериала "Игра престолов" появились в сети. Создатели объявили очередной кастинг, поэтому по требованиям к потенциальным кандидатам можно узнать немного информации о типажах героев, пишет "Газета" со ссылкой на ComingSoon.

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Культура Восьмой сезон "Игры престолов" станет последним

Так, в сериал ищут "генерала" в возрасте от 40 до 55 лет и "воина" 35-45 лет.Также им требуется немолодой мужчина возрастом около 60 лет на роль "священника".

Другими новыми персонажами станут 40-летний "торговец" и "очаровательная леди" с приятным голосом, которой нужно будет не только произносить реплики, но и обнажаться перед камерой. Кроме них, в кастинг-списке значатся "молодой лорд" и мужественный "лейтенант".

Напомним, ранее стало известно, что восьмой сезон "Игры престолов" станет последним. Телеканал HBO официально подтвердил эту информацию.