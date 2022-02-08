Стали известны номинанты на "Оскар" в 2022 году

Американская киноакадемия огласила номинантов на премию “Оскар”, вручение которой пройдёт 27 марта. Список участников назвали актёры Трейси Эллис Росс и Лесли Джордан.

За титул лучшего фильма года поборются “Белфаст”, “СODA: Ребёнок глухих родителей”, “Не смотрите наверх”, “Сядь за руль моей машины”, “Дюна”, “Король Ричард”, “Лакричная пицца”, “Аллея кошмаров”, “Власть пса” и “Вестсайдская история”.

Лучшим режиссёром года могут стать Кеннет Брана (“Белфаст”), Рюсуке Хамагути (“Сядь за руль моей машины”), Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”), Джейн Кэмпион (“Власть пса”), Стивен Спилберг (“Вестсайдская история”).

В номинации “Лучший оригинальный сценарий” представлены: “Белфаст”, “Не смотрите наверх”, “Король Ричард”, “Лакричная пицца»” и “Худший человек на свете”.

Статуэтку за лучшую женскую роль могут получить Джессика Чэстейн (“Глаза Тэмми Фей”), Оливия Колман (“Потерянная дочь”), Пенелопа Крус (“Параллельные матери”), Николь Кидман (“Быть Рикардо”) и Кристен Стюарт (“Спенсер”).

В аналогичной номинации у мужчин представлены Хавьер Бардем (“Быть Рикардо”), Бенедикт Камбербетч (“Власть пса”), Эндрю Гарфилд (“Тик-так, бум!”), Уилл Смит (“Король Ричард”) и Дензел Вашингтон (“Трагедия Макбета”).