Стали известны победители фестиваля "Кинотавр"

Главный приз российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм режиссёра Николая Хомерики "Море волнуется раз". Все лауреаты объявлены на сайте фестиваля.

В фильме Хомерики сыграла дочь российского актёра и режиссёра Сергея Бодрова – младшего, Ольга. Ей же достался и приз за лучшую женскую роль. Актриса считает, что ключевой темой её дебютного фильма является любовь.

"Я думаю, это история о том, как люди хотят быть вместе и хотят понять, что же это такое, и о том, как, наверное, не всегда всё сказочно и очевидно", – отметила актриса.

Согласно сюжету, главные герои – двое влюблённых, которые прячутся в старом домике в лесу. Однажды они встречают ещё одну пару, удивительно похожую на них.

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Также в номинации "Лучший режиссёр" победил Владимир Мункуев, который выступил с картиной "Нуучча". Главный приз за лучший дебют получила лента "Общага" режиссёра Романа Васьянова. Приз за лучшую мужскую роль достался Павлу Деревянко, который сыграл в фильме Евгения Григорьева "Подельники".

Номинацию "За лучший сценарий" выиграли Наталья Меркулова и Алексей Чупов, который при участии Марта Таниэля написали сюжет к собственному фильму "Капитал Волконогов бежал".

Напомним, фестиваль состоялся в Сочи с 17 по 25 сентября 2021 года. Фильмом открытия стала документальная лента Петра Шепотинника "Нас других не будет" о Сергее Бодрове – младшем и его звёздной дилогии "Брат", а закрытия – кинокартина Киры Коваленко "Разжимая кулаки" о жизни семьи в горном городке Северной Осетии.