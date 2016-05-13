Стали известны все участники финала конкурса "Евровидение-2016"

Фото: Britta Pedersen/Global look press

Все финалисты "Евровидения" определились в столице Швеции. По итогам второго полуфинала зрители и жюри отобрали еще десять человек, передает РСН.

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Культура Делаем ставки: кто победит на конкурсе "Евровидение-2016"?

Отмечается, что в заключительном этапе выступления продолжат исполнители из Латвии, Грузии, Болгарии, Австралии, Украины, Сербии, Польши, Израиля, Литвы и Бельгии.

Также судьи пустили в финал певицу из Украины Джамалу, которая исполнила песню с политической подоплекой "1944" о депортации крымских татар. Раньше Госдума России предложила исключить украинскую исполнительницу из состава участников "Евровидения".

Первый полуфинал песенного конкурса прошел в Стокгольме 10 мая. По его итогам в финал прошли музыкальные исполнители из России, Мальты, Азербайджана, Армении, Австрии, Кипра, Чехии, Голландии, Хорватии и Венгрии.

Напомним, победителя выберут в шведской столице в субботу, 14 мая. Россию в "Евровидении-2016" представляет Сергей Лазарев.