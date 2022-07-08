Стало известно, какие фильмы покажут на Шукшинском кинофестивале

Более 10 кинофильмов примут участие в конкурсной программе Шукшинского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

В конкурсную программу вошли следующие фильмы: «Понедельники» Евгения Григорьева, «Дьулуур: мас-рестлинг» Валентина Макарова, «Иваново счастье» Ивана Соснина, «Сон» Марии Батовой, комедии «Маруся Фореvа!» Александр Галибина, «Непослушник» Владимир Котта, «Родители строго режима» Никиты Владимирова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, мелодрамы «Межсезонье» Александра Ханта и «Живы ли вы?» Ильдара Ягафарова.

Откроет фестиваль картина «Мятный пряник» Андрея Карасова.

Победитель получит вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода — копию Царицы ваз из Эрмитажа.