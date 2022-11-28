Стало известно, кого из российских звёзд выгнали с «Голубых огоньков»

Российские телеканалы начали снимать новогодние шоу, которые покажут в эфире в праздник. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Списки звёзд, которых приглашают на съёмки, в 2022 году корректируются. Среди участников новогодних программ не будет Максима Галкина*, Аллы Пугачёвой, Ани Лорак, Светланы Лободы и ряда других артистов, которые снимались в проектах ранее.

При этом в списках приглашённых артистов появятся новые участники, например, певец Shaman.

В новогодних передачах на Первом канале и «России» составы звёзд будут, скорее всего, одинаковыми.

Телеканал НТВ представит специальный выпуск шоу «Маска», а на ТНТ покажут комедию «Самоирония судьбы», в которой снялись звёзды российской сцены.

*Признан иноагентом