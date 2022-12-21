Стало известно, кто будет вести «Новогодний огонёк»

Стало известно, кто будет вести «Новогодний голубой огонёк» на телеканале «Россия» в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе телеканала рассказали, что ведущими праздничной программы будут Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

В ходе программы будут выступать звёзды российской эстрады, а поздравлять россиян в этом году будут не только известные артисты и деятели культуры, но и военные корреспонденты телеканала «Россия» Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев.