Стало известно, сколько денег берут российские звезды за новогодние выступления

Несмотря на нестабильное финансовое положение, различные компании и бизнесмены в России готовы приглашать звёзд на новогодние концерты. О том, сколько стоят такие выступления, сообщают «Известия».

Как рассказал организатор концертов, спрос есть на звёзд, которые весной выступали с патриотическими лозунгами. Среди них Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков и Олег Газманов.

За концерт короля отечественный поп-сцены придётся заплатить около 18 миллионов рублей. Подешевле обойдётся выступление Димы Билана — около пяти миллионов. Столько же возьмут за концерт Niletto и Zivert.

Дешевле всего, по словам организаторов, обойдётся заказчикам концерт Шуры — 2,5 млн рублей.

При этом представители сферы развлечений отмечают, что спрос на звёзд в России снизился, а некоторые артисты и вовсе перестали быть востребованы.