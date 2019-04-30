Стильная блондинка: фото прекрасной Кирстен Данст

Фото из открытых источников

Прекрасная блондинка, голливудская актриса Кирстен Данст отмечает 30 апреля свое 37-летие.

Эта восхитительная женщина уже успела попробовать себя не только на ниве артистки, но имеет и режиссерский опыт, пишет сценарии, а также выступает в роли продюсера.

Кроме того, Кирстен многократно появлялась на обложках журналов. В день рождения актрисы предлагаем подборку фото этой стильной и красивой женщины.