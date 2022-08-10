Стивен Сигал снимет фильм о событиях в Донбассе

Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал снимет документальный фильм о Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

9 августа прибывший в республику артист посетил Еленовское СИЗО и пообщался с украинскими военнопленными.

«При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну. Задача непростая», — написал глава ДНР в Telegram и пожелал Сигалу успехов.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЛДПР отмечает, что Сигал прилетел в Донбасс вместе с лидером фракции, главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.