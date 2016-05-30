Строим планы: куда сходить в Барнауле на неделе с 30 мая по 3 июня?

С приходом теплой погоды сидеть дома хочется все меньше. Для тех, кто решил интересно провести вечер, корреспондент информационного портала Amic.ru собрал самые интересные события недели, которые пройдут в краевой столице с 30 мая по 3 апреля.

Понедельник

Фото: muzkom22.ru

В рамках проекта "Легендарная классика" в музкомедии покажут оперетту в двух действиях "Баядера". Это история любви принца Раджами и звезды парижской сцены Одетты. Как рассказали в театре, спектакль полон не только драматических переживаний, по законам жанра все уравновешивается тонким юмором и смешными похождениями лукавой парижанки Мариэтты, ее мужа Луи Филиппа и ее "сердечного друга" Наполеона.

Вторник

Фото: altdrama.ru

В театре драмы пройдет показ спектакля "Москва – Петушки", над которым работал молодой режиссер Максим Астафьев. Театральный сезон скоро подойдет к концу, поэтому тем, кто еще не видел это легендарное произведение на барнаульской сцене, советуем поторопиться.

Среда

Фото: pixabay.com

1 июня в России отмечают Международный день защиты детей. Поэтому на разных площадках города будут проходить всевозможные мероприятия, куда можно сводить свое чадо. В ремесленном дворике на Пролетарской, 135 пройдут мастер-классы, на которых ребенок не только весело проведет время, но и собственными руками сможет изготовить какую-либо арт-вещицу. Здесь можно будет научиться расписывать магниты, лепить из пластики и делать украшения из медной проволоки.

В парке "Арлекино" пройдет шоу-программа с конкурсами и подарками, а в "Солнечном ветре" в 12:00 выступят творческие коллективы города и пройдет праздник для юных гостей.

Четверг

2 июня в кинотеатрах Барнаула на большом экране появятся два новых фильма - "Черепашки-ниндзя 2" и картина Джоди Фостера "Финансовый монстр". Первая лента — фантастический боевик, в котором черепашки сразятся с пришельцами, одну из ролей здесь сыграет Меган Фокс. Вторая — триллер, сюжет которого разворачивается вокруг известного телеведущего, чьи финансовые советы сделали его настоящим гуру Уолл-Стрит. Один из зрителей шоу, воспользовавшись неудачным советом Ли, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия.

Пятница

Фото: pixabay.com

В парке "Лесная сказка" пройдет день правополушарного рисования для детей. С ребятами будут заниматься педагоги и художники. После детской программы гостей ждет концерт музыкальной группы, а завершат вечер выступления диджеев.