Суд допросил Никиту Высоцкого в качестве свидетеля по делу Ефремова

Первым свидетелем по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова стал его коллега Никита Высоцкий, передает РИА "Новости".

Сын Владимира Высоцкого объяснил, почему Ефремов не извинился перед родственниками погибшего в аварии Сергея Захарова.

"Не извинился, потому что он понимает, что, как говорят, любое ваше слово обернут против вас. Он попытался извиниться, но на него вылились ведра помоев", – заявил Высоцкий.

Актер добавил, что Ефремов не склонен к провалам памяти в трезвом состоянии, но такое случалось, когда он сильно напивался. По его словам, артист всегда отвечает за свои поступки и попросил не представлять его мажором, которому все позволено.

Самого Ефремова Высоцкий охарактеризовал как очень "разностороннего, одаренного, верующего, доброго, импульсивного и эмоционального".

"Я прошу суд учитывать его качества: он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине. Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду", – подчеркнул свидетель.

Напомним, что сегодня в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Как ранее сообщил amic.ru, 11 августа Михаила Ефремова госпитализировали прямиком из зала суда с подозрением на инсульт. Позднее его выписали из больницы, и сейчас актер находится на заседании.

По версии следствия, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого – Сергей Захаров – через несколько часов скончался в больнице.