Сын певца Фрэнка Синатры скончался в США

Фото: eveningtimes.co.uk

Сын легендарного американского певца и актера Фрэнка Синатры умер в городе Дайтона-Бич, штат Флорида (США), на 73-м году жизни, передает в четверг, 17 марта, "Лента.ру".

По предварительным данным, Фрэнк Синатра-младший скончался из-за остановки сердца.

Подчеркивается, что Синатра-младший должен был выступить на концерте в Дайтона-Бич и исполнить несколько песен отца, однако мероприятие отменили в последний момент из-за плохого самочувствия музыканта. Местные СМИ передают, что Синатра-младший скончался в больнице.

Синатра-младший родился в 1944 году в Нью-Джерси в семье певца Фрэнка Синатры и его первой жены Нэнси Барбато. В 19 лет его на два дня похищали злоумышленники. Они отпустили Синатру-младшего после того, как отец заплатил за него выкуп в размере 240 тысяч долларов.



В подростковом возрасте Синатра-младший выступал с концертами в небольших клубах, затем стал вокалистом джаз-бэнда Сэма Донахью. Также он много гастролировал и снялся в нескольких телесериалах и шоу. В 1988 году он стал музыкальным директором и аранжировщиком песен своего отца.