Алтайские туристы массово отказываются от поездок в Дубай

Кто-то предпочитает отдохнуть в Китае или Таиланде, кто-то ждет нормализации ситуации на Ближнем Востоке

11 марта 2026, 22:04, ИА Амител

Взлетающий самолет / Фото: amic.ru

Туристы из Алтайского края меняют путевки в Дубай на отдых в более спокойных странах, сообщают "Вести". Среди них — Вьетнам, Китай и Таиланд. Ранее МИД РФ призывал россиян воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока.

Как рассказала "Вестям" президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Белоусова, туроператоры прилагают все усилия, чтобы вывезти туристов из стран Ближнего Востока. По ее словам, сначала вывозят тех, кто оказался "в такой ситуации" 28 февраля, далее — "есть определенная очередность по вывозу".

Туристы, которые приобрели путевки, но еще не вылетели, могут расторгнуть договор без штрафных санкций, отмечает Наталья Белоусова. Это связано с тем, что страны Ближнего Востока были официально объявлены небезопасными для путешествий.

В настоящее время туроператоры оказались "в очень непростом положении", считает Наталья Белоусова.