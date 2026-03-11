Алтайские туристы массово отказываются от поездок в Дубай
Кто-то предпочитает отдохнуть в Китае или Таиланде, кто-то ждет нормализации ситуации на Ближнем Востоке
11 марта 2026, 22:04, ИА Амител
Туристы из Алтайского края меняют путевки в Дубай на отдых в более спокойных странах, сообщают "Вести". Среди них — Вьетнам, Китай и Таиланд. Ранее МИД РФ призывал россиян воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока.
Как рассказала "Вестям" президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Белоусова, туроператоры прилагают все усилия, чтобы вывезти туристов из стран Ближнего Востока. По ее словам, сначала вывозят тех, кто оказался "в такой ситуации" 28 февраля, далее — "есть определенная очередность по вывозу".
Туристы, которые приобрели путевки, но еще не вылетели, могут расторгнуть договор без штрафных санкций, отмечает Наталья Белоусова. Это связано с тем, что страны Ближнего Востока были официально объявлены небезопасными для путешествий.
В настоящее время туроператоры оказались "в очень непростом положении", считает Наталья Белоусова.
«Что касается людей, планирующих отдых, то каждый выбирает свое. Кто-то не против перенести свое путешествие на лето или съездить в другие страны, а кто-то просто ждет нормализации ситуации и надеется отдохнуть еще в Эмиратах. Такие случаи есть», — рассказала она.
22:50:07 11-03-2026
Да, мы с семьями и детьми не рискнули а нас 12 чел. , полетим во Вьетнам, тк Тай тоже воюет(
08:40:17 12-03-2026
Гость (22:50:07 11-03-2026) Да, мы с семьями и детьми не рискнули а нас 12 чел. , полети... Ага, во сне😀😀😀
00:37:27 12-03-2026
Надо быть круглыми дураками, чтобы лезть в пекло войны.
09:44:50 12-03-2026
За рубеж летают только предатели, так как там онни тратят деньги а на них враг бомбит нашу Родину.
10:28:24 12-03-2026
Куба - отличная альтернатива!
14:01:47 12-03-2026
Какая Кубы? Тут изнылись, что лишние три тысячи за отопление два месяца заплатили, а ты про Кубу. Озеро с полудохлыми карасями и полчищами комаров - тот отдых, который заслужили.