Алтайский театр драмы анонсировал экспериментальную программу о Шукшине

В краевом театре драмы прошёл круглый стол «Другой Шукшин», посвящённый новой экспериментальной программе. В нём приняли участие министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и партнёры программы. В их числе — директор мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина в Сростках Марина Торопчина, директор ГМИЛИКА Игорь Коротков и его заместитель по научной работе Елена Огнева, исследователь Шукшина Дмитрий Марьин (АГАУ) и директор АКУНБ имени В.Я. Шишкова Татьяна Егорова.

«Программа задумана внутри театра как часть всероссийского фестиваля спектаклей по произведениям В. Шукшина „Здравствуйте, люди!“. Но, в отличие от него, она будет постоянно действующей площадкой. Это будет лаборатория по изучению эпохи, жизни и творчества писателя на стыке театра и науки, музейного дела, истории и краеведения. Цель программы — сместить акцент с литературного творчества и ввести в театральную практику документальные источники, связанные с Шукшиным, а также современные исследования шукшиноведов», — пояснили в пресс-службе театра.

Программа обратится к мифам о Василии Макаровиче, окружению, сценическим адаптациям авторского кинематографа и другим темам. В течение каждого сезона будут проходить лаборатории, школы, творческие командировки и конкурсы для создания произведений (как традиционных, так и нетрадиционных форм). Результаты деятельности станут источником для пополнения репертуара театра и фестивальной афиши.

Курировать проект будут театровед и театральный критик Павел Руднев и инициатор программы, пресс-секретарь АКТД Елизавета Гундарина.

«Шукшинских спектаклей в России много, но они ходят вокруг одних и тех же текстов. Фестиваль и шукшинская лаборатория могли бы стать инкубатором новых подходов к теме. Мощные музейные и научные институции Алтая могли бы направить драматургов и режиссёров к многочисленным документам о жизни Василия Шукшина, к краеведению Алтая, культурным связям писателя. Работа лаборатории могла бы пойти в дальнейшем к изучению 1970-1980 годов, специфического культурного климата того времени, а затем к поискам шукшинского в современной словесности, драматургии», — высказался Руднев в социальных сетях.

Стартовым мероприятием программы станет драматургическая лаборатория под руководством Павла Руднева, которая начнётся в театре 30 октября. Участники познакомятся с музейными экспозициями, побывают на родине Шукшина в Сростках, встретятся со специалистами-филологами, подготовившими наиболее полное на сегодняшний день девятитомное собрание сочинений писателя.

По итогам лаборатории пройдёт обсуждение и представление авторами идей и заявок на будущие произведения. Они получат первое воплощение весной 2023 года в ходе второго этапа лаборатории — уже режиссёрской. С помощью голосования выберут лучшую идею, которая станет полноценным репертуарным спектаклем.

КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»

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