Точно без Кустурицы. Стало известно, как пройдет Шукшинский кинофестиваль в 2022 году

Традиционный Шукшинский фестиваль на Алтае в 2022 году пройдёт с 19 по 23 июля. В каком формате — организаторы решат ближе к дате. Последние два фестиваля проводили с ограничениями из-за ситуацию с коронавирусом. В частности, на Алтай не приезжали звёздные гости.

“В феврале-марте будет объявлен приём заявок на Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. А в каком формате он пройдёт, станет ясно ближе к дате проведения, в зависимости от эпидемиологической ситуации”, — сообщила во время онлайн-форума министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В прошлом году Шукшинский фестиваль из-за коронавируса прошёл в ограниченном формате с 28 сентября по 2 октября. Организаторы отказались от массовых событий, красной дорожки и народных гуляний на горе Пикет в Сростках.

Как сообщила министр, даже если в этом году Шукшинский фестиваль состоится, то на него не приедет сербский режиссёр Эмир Кустурица. Лауреат “Золотой пальмовой ветви” три года назад обещал принять участие в фестивале, но помешала пандемия.

“О приглашённых гостях на фестиваль говорить пока рано, переговоры ведутся. А имена кинематографистов станут известны после формирования афиши Шукшинского кинофестиваля”, — добавила Елена Безрукова.