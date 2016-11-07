Только самое интересное: куда сходить с 7 по 11 ноября в Барнауле?

Не мерзнуть и не скучать! Планируем, как интересно отдохнуть после работы с 7 по 11 ноября и куда сходить холодными барнаульскими вечерами.

Понедельник

В начале рабочей недели в баре "Джем" пройдет трибьют-концерт известной российской группы "Сплин". Популярные и любимые многими песни исполнят барнаульские команды New Zero, Outline и музыкант Дмитрий Ерушов. Сбор гостей в 20:00.

Кроме того, 7 ноября состоится кинопремьера картины Каннского фестиваля Стефани Ди Джусто "Танцовщица". Это биографическая драма о Лои Фуллер, которая в силу некоторых случайностей создает свой неповторимый пластический рисунок, благодаря чему становится невероятно популярной. Только вот радость ее длится недолго – у нее появляется опасная соперница – более молодая Айседора Дункан.

Вторник

Фото: pixabay.com

Любители современной поэзии могут отправиться в бар "Джем" на поэтический баттл "Говори". В мероприятии примут участие поэты краевой столицы, которые посоревнуются друг с другом в навыках владения словом и рифмой. Начало в 20:00.

Среда

Фото: Алтайский краевой театр драмы

9 и 10 ноября в театре драмы свою работу в качестве режиссера представит актриса Ольга Любицкая. Здесь пройдет премьера спектакля "Очень простая история" Марии Ладо. По сюжету, вспыхнувшие взаимные чувства двух героев пьесы – Даши и Алексея – волшебным образом преображают простой обывательский мир деревенского подворья в чудесный. Биографии людей удивительным образом переплетаются с биографиями животных, которые играют, как оказывается, немаловажную роль в нашей жизни.

Четверг

Фото: Мария Трубина. Amic.ru

В Молодежном театре в 10:00 можно посмотреть сказку-игру "Мы лепили колобок", а в 18:30 – недавнюю премьеру сезона – драму "Гроза", над которой работал молодой новосибирский режиссер Анна Зуева.

Среди киноновинок ужасы "Уиджи. Проклятие доски дьявола", комедийный боевик "Шпионы по соседству" и две российские комедии "Хороший мальчик" и "Любовь без правил". А детей можно сводить на новый мультфильм "Бременские разбойники".

Пятница

Фото: Молодежный театр Алтая

В конце недели можно отдохнуть, посмотрев спектакль в музкомедии "Труффальдино из Бергамо". В театре драмы покажут странный анекдот "Пиковая дама", а в МТА – спектакль-фантазию по рассказал Валерия Золотухина "Храни тебя Бог!".

Продолжить вечер можно в антикафе "Три кита", здесь в 22:00 начнется игра в ночную мафию.