Томенко возложил цветы к памятнику Роберта Рождественского в Косихе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в селе Косиха, где 25 июня проходят заключительные мероприятия Литературного фестиваля Роберта Рождественского. Глава региона возложил цветы к памятнику и побывал в Мемориальном музее легендарного поэта, которому 20 июня исполнилось бы 90 лет.

В ходе мероприятия губернатор приветствовал всех приехавших и заявил, что в крае очень гордятся тем, что поэт родился на Алтае.

«Мы все очень рады и гордимся тем, что Роберт Рождественский родился здесь, в селе Косиха Алтайского края. Для нас с вами это, конечно, большая ответственность — сохранить память, сохранить историю, продолжать открывать его творчество для всех, кто приходит вслед за нами. Я искренне рад, что сегодня здесь такое большое количество наших гостей и земляков», — приводит слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Он также рассказал, что по результатам конкурса премии Роберта Рождественского в этом году удостоен поэт из Крыма Андрей Дмитриев. Приехать за наградой он не смог, но её обязательно ему вручат.

Программа завершающего дня фестиваля разнообразная и насыщенная, отмечается в пресс-релизе. В селе организованы экскурсии по мемориальному музею поэта, фестиваль национальных культур, песенный и межрайонный поэтический фестивали. Завершают фестиваль концерт Ларисы Долиной и Александра Розенбаума.