Томский ученый: "Звездные войны" на 96% скопированы с "Кащея бессмертного"

Фото: skyrda.ws

Ученые из Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали программу антиплагиата, которая выявила, что сюжет и персонажи первого фильма фантастической саги "Звездные войны" ("Новая надежда") и советская киносказка "Кащей Бессмертный" совпадают на 96%, пишет РИА Томск.

Автор программы, аспирант вуза Евгений Гарин заявлет, что можно говорить о полном совпадении сюжетов произведений, поскольку совпадают социальные роли персонажей, их социальное взаимодействие между собой, а также эволюция социальной среды двух фильмов.

"Это свидетельствует о полном копировании первоисточника "Кащей Бессмертный" с минимальным авторским вкладом в развитие сюжета плагиативной копии трилогии "Звездные войны", – утверждает Гарин.

Программа выявила, что совпадают следующие персонажи: главные герои Люк Скайуокер и Никита Кожемяка, их возлюбленные Лея Органа и Марья Моревна, который сначала похищают, а позже освобождают. Магистр Йода похож на Старичка-сам-с-перст-борода-семь-верст, поскольку передают главному герою силу (в советском произведении - горсть русской земли), а ковер-самолет является прототипом "Сокола тысячилетия".

Новости

Культура Суд рассмотрит жалобу чеченского писателя на создателей фильма "Аватар"

Кроме того, система нашла похожие события в сюжете. Например, история Скайуокера начинается с того, что R2-D2 показывает ему сообщение Леи, а умирающий на руках Кожемяки "озорной парень" рассказывает о похищении Марьи Моревны. "Сокол тысячелетия" притягивается к кораблю Звезда смерти гравитационным лучом, а в советском фильме ковер-самолет приковывают цепью к земле.

Агентство отмечает, что Гарин работает над первой отечественной системой, которая сравнивает тексты по сюжету и поведению героев, а не по тексту. Проректор ТУСУРа по научной работе Роман Мещеряков считает, что говорить о плагиате в этом случае некорректно, скорее речь идет о "совпадении сюжетных линий, несознательном заимствовании". Комиссия решает вопрос о заимствовании идей, сказал он.

Также подчеркивается, что Гарин написал письмо к министру культуры РФ Владимиру Мединскому и председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову, в котором говорится о систематическом нарушении авторских прав российских кинематографистов: сценаристов, режиссеров и операторов.

Напомним, фильм "Кащей Бессмертный" снимался в Тальменском районе Алтайского края. А премьера фильма на большом экране прошла в Барнауле в кинотеатре "Родина" в День Победы, 9 мая 1945 года.

Между тем, в социальных сетях интернет-пользователи уже создали серию фотожаб на сходство "Звездных войн" и "Кащея Бессмертного ".

Фото: vk.com