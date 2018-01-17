Трехкратный чемпион Высшей лиги КВН Владимир Дуда скончался в Новосибирске

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Один из самых титулованных игроков, капитан команды КВН Новосибирского государственного университета Владимир Дуда скончался в больнице после перенесенного инсульта. Об этом написала в Facebook телеведущая Татьяна Лазарева, ранее игравшая за ту же команду.

"Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было, и все, что могли", — сообщила Лазарева.

Новосибирские СМИ уже подтвердили информацию. Дуда умер в 16.05 после инсульта 16 января.

Владимир Дуда – выпускник механико-математического факультета НГУ. Он был одним из старожилов юмористического клуба "Контора братьев Дивановых" и ярких игроков сборной команды КВН НГУ, которая была чемпионом Высшей лиги 1987/88, 1991 и 1993 годов. Это единственный коллектив, который трижды выигрывал главный турнир в структуре КВН.

Шоумен Александр Пушной и партнер Дуды по команде в беседе с "360" рассказал, как близкие Дуды надеялись на его выздоровление.

"Это продолжалось неделю. У него был инсульт. Мы следили за этим, надеялись на лучшее. Ситуация на самом деле была достаточно тяжелая, но все хотели верить в чудо. Чуда не случилось. Это, конечно, ужасная потеря. 57 лет — это безбожно рано", - сказал Александр Пушной.

Еще один коллега Дуды по команде, актер и телеведущий Андрей Бочаров рассказал "360", что равнялся на артиста во время учебы на мехмате НГУ. Именно Дуда стал одним из тех людей, благодаря которым Бочаров посвятил жизнь юмору, а не математике. Уход Дуды из жизни артист назвал личной утратой.

Официальный аккаунт КВН в Facebook опубликовал соболезнования в связи с кончиной Дуды.

"Печальная для Планеты КВН новость. В Новосибирске умер Владимир Дуда — капитан легендарной команды Новосибирского государственного университета. МС КВН приносит соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Похороны Дуды пройдут 19 января, в пятницу.