Трейлер «Русалочки» с темнокожей актрисой собрал миллион дизлайков

Несколько дней назад Disney опубликовал на своём YouTube-канале новый трейлер предстоящей экранизации «Русалочки», где главную героиню сыграла темнокожая актриса. Адаптация детской истории публику пока не впечатляет.

На данный момент видеоролик набрал уже более миллиона лайков и множество негативных комментариев.

При этом есть и те, кому трейлер понравился. 316 тысяч человек оценили видео лайком.

Напомним, что главную роль в новой картине сыграла темнокожая актриса Хэлли Бейли.

Мировая премьера «Русалочки» состоится 26 мая 2023 года.