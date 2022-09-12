Трейлер «Русалочки» с темнокожей актрисой собрал миллион дизлайков
Многие пользователи недовольны переосмыслением детской истории
12 сентября 2022, 14:55, Илья Звягинцев
Несколько дней назад Disney опубликовал на своём YouTube-канале новый трейлер предстоящей экранизации «Русалочки», где главную героиню сыграла темнокожая актриса. Адаптация детской истории публику пока не впечатляет.
На данный момент видеоролик набрал уже более миллиона лайков и множество негативных комментариев.
При этом есть и те, кому трейлер понравился. 316 тысяч человек оценили видео лайком.
Напомним, что главную роль в новой картине сыграла темнокожая актриса Хэлли Бейли.
Мировая премьера «Русалочки» состоится 26 мая 2023 года.
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