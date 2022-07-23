Творческий вечер Ирины Муравьевой в Бийске длился более двух часов

В Бийске прошел творческий вечер народной артистки России Ирины Муравьевой. Как рассказали в региональном Минкультуры, он длился более двух часов.

«Так боялась что-то забыть. Переживала, как люди будут слушать, думала, что нужно как-то завоевать их. Но оказалось иначе. Мы, артисты, сразу чувствуем дыхание зрительного зала. Как только я вышла на сцену, ощутила доброту, тепло», — призналась артистка.

Она начала концерт с песни «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал», а также исполнила песни Булата Окуджавы и Вероники Долиной.

Отмечается, что в 2022 году Муравьева впервые стала гостьей Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

23 июля она примет участие в финальной программе фестиваля на горе «Пикет».