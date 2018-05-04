Участник шоу "ПЕСНИ" на ТНТ рэпер PLC о том, как делать крутую музыку

Фото: ТНТ

Музыкальный проект "ПЕСНИ" на ТНТ продолжает набирать обороты. В субботу, 5 мая, состоится третий отчетный концерт, на котором участники вновь представят беспрецедентное для российского ТВ количество новых песен и новое шоу. Основатель ставшего уже всероссийским рэп-баттл проекта SLOVO, хип-хоп и рэп-исполнитель PLC был "записан" зрителями в фавориты еще во время первого отбора. О псевдониме, жизни под камерами и новом распорядке дня, а также атмосфере на шоу в эксклюзивном интервью.

- До проекта "ПЕСНИ" вы уже были достаточно известным музыкантом. Для чего пришли на проект? Чего ожидаете от него?

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- Я не планировал идти на проект, но мой друг уговорил меня принять участие в прослушивании в Краснодаре. Он был прав, это именно то, что мне было нужно. Я знаю, что по завершении проекта будут бонусы в виде контрактов с лейблами, больше внимания к моей музыке. Но я не пришёл сюда, чтобы стать суперзвездой. Я пришел, чтобы показать, что за пределами Москвы может быть крутая музыка. Хочу здесь делать максимум из того, что могу. К тому же команда Comedy Club Production делает действительно крутое шоу, и раз уж я здесь, почему бы не работать на 100%.

- Как начался ваш творческий путь?

- Это было очень давно, в 2003 году. Всё началось с простейших программ для написания музыки. Я просто увидел на полке диск с рэп-музыкой и начал собирать биты. Я познакомился с парнем, который писал тексты. И мы сделали рэп-группу "Альманах". Записывали треки в микрофон за 60 рублей. Потом так произошло, что мой лучший друг умер, и на эту тему я написал свою первую песню. Она называется "Другу", и её до сих пор можно найти в соцсетях. Потом в 2012 году появились рэп-баттлы. Появился баттл SLOVO. Нас пытались отговорить этим заниматься, говорили, что это не наш формат, тем более не на юге, потому что до этого не было ничего подобного в России. В итоге мы начали, и интерес к рэп-баттлам вырос. И в какой-то момент я понял, что это забирает все мое время, а я музыкант больше, чем рэпер. Мне интереснее писать музыку, и я записал альбом "Восход", а теперь я здесь.

- Что для вас важнее: признание зрителей или продаваемость продукта?

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- Если твоя музыка нравится людям, то у тебя высокие продажи, поэтому для меня это одно и то же. Мне важно, чтобы моя музыка соответствовала в первую очередь моим ожиданиям. Когда-то я парился о том, кто что скажет, и своей музыкой я старался кому-то понравиться. И как только я перестал стараться и стал делать именно так, как я хочу, моя музыка начала заходить людям. Сейчас я нацелен на честность в своих песнях. Когда я выпустил альбом "Восход", я получил огромное количество отзывов о том, что мои песни помогли людям пережить те же ситуации, что были у меня.

Был ли у вас опыт выступления на большой сцене до проекта "ПЕСНИ"? Сколько это было человек?

- У меня был концерт в Новосибирске, туда пришло около 1000 человек. Также я выступал у себя в Краснодаре на Дне города.

А кому был самый первый звонок о том, что вы полноценный участник шоу "ПЕСНИ"?

- Я написал в общий чат в своём телефоне "Плохая компания", там находится около 30 человек, и это всё мои друзья. Многие из них до сих пор уверены, что я выиграю шоу.

Тяжело ли быть оторванным от внешнего мира? Без соцсетей, звонков родным. Чего вам не хватает больше всего?

- Скорее это непривычно. Больше всего не хватает возможности пользоваться тем, чем привык пользоваться в любое время. Но не могу сказать, что я переживаю по какому-то из этих поводов.

С кем из выбывших участников или не попавших в реалити было сложнее распрощаться на половине пути?

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- Тим Гринберг был очень ярким персонажем, которого хотелось сохранить как можно дольше, потому что он создавал атмосферу в башне, и у него очень крутое чувство юмора, и сам по себе он очень интересный человек, очень талантливый.

Чувствуется ли конкуренция между командами на проекте или внутри своей команды?

- Здесь нет конкуренции, каждый в своей нише. У нас в команде 3 рэпера: я, Джей Мар и TERRY, но у всех совершенно разные поджанры с разным посылом.

Расскажите о вашем распорядке дня.



- Распорядок дня нам загружают в нашу соцсеть. Там написано, во сколько подъем, есть ли мастер-класс, встречи с гостями или ведущей. Я ложусь чаще всего в 4 утра, потому что ночь - это единственное свободное время, когда большинство участников спит и можно остаться наедине со своими мыслями.

Есть ли разделение среди участников проекта "ПЕСНИ" по принципу: участник пишет или не пишет собственные песни?

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- Есть те, кто пишет собственные песни, есть те, кто исполняет. У нас очень дружественная атмосфера, и авторы помогают в написании песен остальным участникам. Например, мы с ребятами недавно помогли Хабибу с песней. У нас много наработок с Максом Свободой и Кристиной Кошелевой.

Кого считаете самым сильным соперником на проекте?

- Считаю, что Максим Свобода очень крутой. Здесь очень много талантливых людей, ярких личностей, но не так много действительно талантливых авторов песен, а Макс очень талантливый автор.

Кто ваш кумир на отечественной или зарубежной эстраде?

- У меня нет кумиров, но есть люди, которые меня вдохновляют, и их огромное количество. В первую очередь это андеграунд-исполнители, которые находятся где-то в подземке, у которых нет средств, чтобы сделать свою музыку популярной, но они всё равно делают крутой продукт. А также мои коллеги по жанру.

С некоторых пор вы стали наблюдать за голосованием зрителей за участников команд лейблов MALFA и Black Star. Насколько рейтинг влияет на ваше самоощущение?

- Когда показали рейтинг в первый раз, на первом месте был DanyMuse, а на 2 месте был я. Моя первая мысль была: "Какого черта этот молодой щегол меня обошел?". Я сразу же погасил в себе эту мысль. Это деструктивное мышление. Это не те мысли, которые были нужны мне в голове. Не хочу, чтобы рейтинг как-то влиял на то, что я делаю.

Некоторым участникам поменяли имидж, а если бы попросили сбрить усы?

- У меня усы меньше года. Для меня это не проблема. Они же прикольные, разве нет?

Отчетные концерты шоу "ПЕСНИ" можно увидеть по субботам в 21:00 на ТНТ