Ученые нашли цветное изображение под "Черным квадратом" Малевича

Третьяковская галерея опубликовала данные последних исследований знаменитого и скандального произведения Казимира Малевича ''Черный квадрат''. Выяснилось, что под ним скрываются сразу два цветных изображения.

Первоначальное изображение – это кубофутуристическая композиция. А поверх него находится протосупрематическая композиция. А еще в галерее близки к расшифровке авторской надписи на картине. Не хватает трех букв. В слове, начинающемся на ''н'' и заканчивающемся на ''ов''. Вся фраза, по мнению музейщиков, звучит как ''Битва негров в темной пещере'', сообщает Общероссийский государственный телеканал ''Культура''.

Сотрудники галереи отмечают, что у художника сложный запутанный почерк, и некоторые буквы пишутся одинаково: "н", "п" и даже "и".

Кстати, в этом году произведению исполняется 100 лет. И художники считают, что было бы логичным подвести черту под его прессингом, давлением, обаянием и тем магнетизмом, которым обладает картина.



