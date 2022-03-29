Уилл Смит публично извинился за драку на церемонии вручения «Оскара»

Уилл Смит публично извинился за то, что ударил Криса Рока на церемонии вручения «Оскара». Пост голливудский актёр опубликовал в соцсети.

Он отметил, что насилие во всех его формах ядовито и разрушительно, а его поведение на мероприятии «было неприемлемым и непростительным».

«Я бы хотел публично извиниться перед тобой, Крис. Я преступил черту дозволенного и был неправ. Мне стыдно, и мои действия не были показательны для человека, которым я хочу быть. В мире любви и доброты нет места насилию», — сказал Смит в официальном обращении.

Кроме того, актёр также извинился перед Американской киноакадемией, продюсерами шоу и всеми, кто наблюдал за этим инцидентом.

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Напомним, Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара» Криса Рока 28 марта из-за шутки комика в адрес жены актёра. Вскоре Смит извинился перед присутствующими, а Рок отказался заявлять в полицию. Случившееся не помешало Смиту получить «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Тем не менее в Американской киноакадемии начали проверку инцидента. Не исключено, что Уилл Смит может столкнуться с дисциплинарным взысканием или санкциями, писали зарубежные СМИ.