Уиллем Дефо появится в фильме "Аквамен"

Известный актер Уиллем Дефо, знакомый по роли Зеленого гоблина в фильме "Человек-паук", сыграет в картине Джеймса Вана "Аквамен", выход которого запланирован на лето 2018 года.

Как пишет "Кинопоиск", актер предстанет в образе Нуйдиса Вулко. На страницах комиксов персонаж появился в 1967 году. Это главный ученый Атлантиды, которой правит Аквамен. Вулко еще и важная политическая фигура, и по комиксам принимал участие во всех революционных изменениях, через которые проходила подводная страна.

Отметим, что также в ленте сыграет Эмили Блант, Джейсон Момоа. Выход запланирован на 26 июля 2018 года.