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В Барнауле на остановке умер мужчина

Инцидент случился напротив ТРЦ "Огни"

26 октября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

В Барнауле на автобусной остановке умер мужчина, сообщает Barnaul 22.

По информации очевидцев, инцидент случился напротив торгового центра "Огни". Причина смерти горожанина неизвестна.

25 сентября на улицах города скончались два человека – пожилой мужчина на пересечении Антона Петрова и Матросова, а также женщина напротив кинотеатра "Мир".

Утром 30 сентября еще один труп нашли на Аванесова.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

16:51:43 26-10-2023

Своевременная медицинская помощь и самолечение

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Джамшут

17:41:55 26-10-2023

А не качественные продукты? У меня с колбас, ветчины и грудинки сердечная аритмия.

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Гость

18:12:47 26-10-2023

Джамшут (17:41:55 26-10-2023) А не качественные продукты? У меня с колбас, ветчины и груд... То есть с сердцем не страдаете... Не так ли?

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Джамшут

18:34:04 26-10-2023

Гость (18:12:47 26-10-2023) То есть с сердцем не страдаете... Не так ли? ... Перестал есть колбасу и тонометр не показывает аритмию. За 4 часа прохожу 20 км. На сердце не жалуюсь.

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Элен без ребят

18:24:58 26-10-2023

Джамшут (17:41:55 26-10-2023) А не качественные продукты? У меня с колбас, ветчины и груд... а зачем вы это едите вообще?

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