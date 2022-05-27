Умер барабанщик рок-группы Yes Алан Уайт

Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался в возрасте 72 лет, передаёт ТАСС со ссылкой на официальное сообщение коллектива в соцсетях.

Коллеги музыканта отметили, что он умер после непродолжительной болезни.

Родственники ударника также рассказали, что его не стало 26 мая у себя дома в окрестностях американского города Сиэтла, штат Вашингтон.

Рок-группа Yes была создана в 1968 году в Лондоне. Уайт присоединился к ней спустя четыре года — в 1972-м. За более чем полувековую карьеру коллектив выпустил 22 студийных альбома. Общий тираж всех записей группы приближается к 50 млн экземпляров.

В 2017 году Алан Уайт стал членом Зала славы рок-н-ролла.

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