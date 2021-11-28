Умер композитор Александр Градский

Российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни. "Известия" сообщают, что он скончался в 02:10.

Напомним, 26 ноября Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. 72-летнему артисту стало плохо у себя дома, он отправился в одну из клиник Москвы.

Здоровье музыканта ухудшилось после перенесённого в сентябре коронавируса. Певец почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Как сообщает mk.ru, перед инсультом Градский попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. Затем музыкант потерял сознание и не приходил в себя в течение часа.

Александр Градский – советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ и народный артист Российской Федерации. Среди его наиболее популярных композиций – "Как молоды мы были", "Песня о друге", "В полях под снегом и дождём" и другие.