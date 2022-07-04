Умер народный артист России Сергей Сосновский. Ему было 67 лет.

Как сообщили на сайте Московского Художественного театра имени Чехова, актёр скончался после тяжёлой болезни 3 июля.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста. Дата прощания будет названа позднее.

Одними из последних работ Сосновского в театре стали Шейлок в «Венецианском купце», Сумароков из «В окопах Сталинграда», а также слуга Мюнхгаузена Томас из «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Также он снимался в фильмах и сериалах, в частности в «Охоте на пиранью» (2005), «Троцком» (2017), «Заводе» (2019) и в других.