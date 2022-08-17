Умер режиссёр Вольфганг Петерсен, снявший фильм «Троя»

Умер немецкий и голливудский режиссёр Вольфганг Петерсен. Ему был 81 год.

Как сообщает THR, постановщика не стало ещё в пятницу, 12 августа. Он скончался у себя дома в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы.

За свою карьеру Петерсен снял такие фильмы, как «Бесконечная история», «Враг мой», «Самолёт президента», «Идеальный шторм», «Троя» и другие.