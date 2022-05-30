Умер телеведущий Алексей Бегак

Российский художник и телеведущий Алексей Бегак скончался на 63-м году жизни, пишет ТАСС.

Как рассказал агентству актёр Леонид Ярмольник, ведущего не стало 29 мая.

Его смерть также подтвердили на платформе «Смотрим», принадлежащей медиахолдингу ВГТРК. О дате и времени прощания станет известно позднее, говорится в сообщении.

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве. С 1992 по 2011 год написал около сотни картин, которые сейчас представлены в частных и корпоративных коллекциях в России, США, Японии, Англии и Германии. Также был ведущим ряда проектов на телеканалах «Россия-1» и «Россия-Культура», среди которых «Правила жизни», «Большая опера», «Гений».

В конце мая скончался американский актёр Рэй Лиотта.