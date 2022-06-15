Умер участник КВН и актёр из «Даёшь молодёжь» Халил Мусаев
Ему было 48 лет
15 июня 2022, 11:34
Комедийный актёр, участник КВН Халил Мусаев умер в Дагестане в возрасте 48 лет, пишет ТАСС.
Министр культуры региона Зарема Бутаева рассказала агентству, что Мусаев был верным и отзывчивым другом, лёгким в общении человеком, любимцем публики и душой компании.
Причины смерти артиста не сообщаются.
Халил Мусаев родился в Махачкале в 1974 году. Был членом команды КВН «Махачкалинские бродяги», снимался в шоу «Даёшь молодёжь» и республиканском проекте «Горцы от ума».
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