Умер участник КВН и актёр из «Даёшь молодёжь» Халил Мусаев

Комедийный актёр, участник КВН Халил Мусаев умер в Дагестане в возрасте 48 лет, пишет ТАСС.

Министр культуры региона Зарема Бутаева рассказала агентству, что Мусаев был верным и отзывчивым другом, лёгким в общении человеком, любимцем публики и душой компании.

Причины смерти артиста не сообщаются.

Халил Мусаев родился в Махачкале в 1974 году. Был членом команды КВН «Махачкалинские бродяги», снимался в шоу «Даёшь молодёжь» и республиканском проекте «Горцы от ума».