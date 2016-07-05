Умер великий иранский режиссер Аббас Киаростами

Известный иранский режиссер, обладатель "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Вкус вишни" Аббас Киаростами скончался в Париже на 77-ом году жизни, пишут французские СМИ.

Известно, что режиссер проходил курс лечения от рака.

Киаростами — один из самых известных иранских режиссеров в мире, его называли лидером "новой волны" иранского кино. Всемирная слава пришла ему в 1997 году, когда его фильм "Вкус вишни" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Это был первый иранский фильм, получивший данную награду.

Кроме того, в 1999 году фильм Киаростами "Нас унесет ветер" был удостоен трех наград на Венецианском кинофестивале.

С приходом к власти в Иране Махмуда Ахмадинежада Аббас Киаростами уехал из страны и снимал свои фильмы за рубежом.

Так последний свой фильм "Как влюбленный" режиссер снял в Японии. Премьера картины состоялась в 2012 году в Каннах.

Ранее умер другой выдающийся режиссер — автор фильма "Охотник на оленей" Майкл Чимино.