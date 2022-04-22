Ушел из жизни французский актер Жак Перрен

Французский актёр и режиссёр Жак Перрен скончался в возрасте 80 лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Артиста не стало в четверг, 21 апреля. По словам родственников, «он ушёл спокойно».

Жак Перрен (настоящее имя — Жак Андре Симоне) родился 13 июля 1941 года в Париже. На экранах дебютировал в возрасте пяти лет. За свою карьеру снялся во множестве картин, также был режиссёром и сценаристом.

Одну из наиболее значительных ролей Перрен сыграл в экранизации романа Бориса Виана «Пена дней». В 1968-м создал собственную киностудию. В числе его самых успешных проектов — «Победа с песней на устах», «Дзета», «Микрокосмос».

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