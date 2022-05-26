В Барнауле впервые прошёл всероссийский вокальный конкурс «Олимп»

Вокальный конкурс «Олимп» прошёл в Барнауле с 13 по 15 мая на площадке концертного зала АГИК. Мероприятие собрало более 400 участников со всей страны — взрослых и детей, пенсионеров и дошкольников.

За два конкурсных дня жюри отсмотрели 215 номеров. По итогам прослушиваний были организованы мастер-классы, большой круглый стол с педагогами участников и масштабный гала-концерт.

Жюри определили победителей в семи номинациях. Обладателями гран-при конкурса стали Мальвина и Добрыня Кириенко — они отправятся на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в Сочи, а также запишут песню в профессиональной студии. Лауреаты конкурса получили акустические системы, смартфоны, вокальные микрофоны, профессиональные наушники и другую технику, а также дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в АГИК. Кроме того, всем победителям вручили уникальные кубки, которые специально для конкурса изготовили на ювелирном заводе.

«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем нашим информационным партнёрам и спонсорам. Отдельно хотелось бы выделить и поблагодарить коллектив торговой сети „Мария-Ра“, торгово-развлекательного центра Galaxy и лично Евгения Ракшина за поддержку вокального конкурса „Олимп“. Невероятно приятно, что у нас в крае есть компании, оказывающие огромную помощь в развитии детского и подросткового спорта, в реализации творческих инициатив и проведении массовых праздников», — отметили организаторы конкурса.

Председателем жюри конкурса выступил Иван Чебанов — известный артист и музыкант, автор кавера на песню Андрея Губина «Ночь», который стал лидером топ-чартов в России и СНГ. В состав жюри также вошли Любовь Айкина, Ольга Николаева, Виктория Гальцева и Виталий Гасаев. По итогам конкурса члены жюри подчеркнули высокий уровень организации всех мероприятий и предложили организаторам в дальнейшем расширить линейку конкурсов.

Вокальный конкурс «Олимп» прошёл в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК при поддержке фонда «Социальные инициативы». Соорганизаторами конкурса являются Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Генеральные спонсоры конкурса: торговая сеть «Мария-Ра» и ТРЦ Galaxy.