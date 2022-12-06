В барнаульской «Титов Арене» откроется крупнейшая художественная выставка в истории Алтайского края

В Барнауле 5 июля 2023 года в спорткомплексе «Титов Арена» откроется межрегиональная художественная выставка «СИБИРЬ — XIII», на которой зрители увидят более 1200 произведений современного искусства. Как сообщили amic.ru организаторы, это будет самая большая выставка в истории региона.

Всего в мероприятии ожидается участие более 700 художников и искусствоведов из разных регионов СФО. Пройдёт выставка при поддержке правительства Алтайского края.

«Традиция проведения межрегиональных — „зональных“ — смотров произведений художников появилась в 1960-х годах благодаря инициативе Союза художников СССР и продолжилась в современной России. В Сибири такие выставки традиционно проходят в столицах регионов федерального округа, а Барнаул единственный раз в истории принимал проект в далёком 1980 году. Зональная выставка „Сибирь социалистическая“ стала тогда одним из важнейших культурных событий года в Советском Союзе. В июле 2023 года жители и гости Барнаула вновь окунутся в атмосферу грандиозной экспозиции лучших произведений сибирских художников», — сказано в пресс-релизе.

Во всех крупных городах Сибири уже проходят отборы произведений для грядущей выставки. Предварительный список участников от Алтайского края выберут в выставочном зале барнаульского музея «Город» 6 декабря. Окончательный перечень всех участников мероприятия сформируют в Барнауле в январе.