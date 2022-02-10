В Бийском драмтеатре отменили показы из-за болезни актеров

В Бийском драмтеатре отменили спектакли на предстоящие выходные и пятницу из-за болезни актёров. Как сообщает пресс-служба театра в Instagram, зрители не увидят постановки “Ночь перед Рождеством”, “Неугомонный дух” и “Случайное счастье милиционера Пешкина”.

“Мы активно боремся с нависшей над всеми хворобой, но пока силы не равны. К огромному сожалению мы вынуждены отменить показы спектаклей на этих выходных: 11, 12 и 13 февраля”, — рассказали в театре драмы наукограда.

Зрителям напомнили, что купленные билеты остаются действительными и ими можно воспользоваться при посещении других спектаклей из февральского или мартовского репертуара, а также вернуть в кассу.

Отметим, что и в прошлые выходные театр отменил показы — тогда администрация сослалась на то, что “эпидемиологическая ситуация затронула” и их.