В четвёртом сезоне «Ведьмака» главную роль будет играть другой актёр

Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак», с четвёртого сезона его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, младший брат Криса Хемсворта («Тор»). Об этом в соцсетях сообщили Netflix и сам Генри Кавилл.

«Мой путь в роли Геральта из Ривии был полон чудовищ и приключений, но, увы, в четвёртом сезоне я сложу свой медальон и мечи. Вместо меня роль Белого Волка исполнит потрясающий Лиам Хемсворт», — рассказал Кавилл.

Лиам Хемсворт отметил, что, как и его коллега, тоже является фанатом «Ведьмака», и он «просто в восторге от возможности сыграть Геральта из Ривии».

Лиам Хемсворт / кадр из фильма «Голодные игры» (2012)

Сам Генри Кавилл не уточнил, по какой причине покинет сериал. СМИ предполагают, что это может быть связано из-за трудностей в расписании, так как актёр возвращается к роли Супермена.

Третий сезон «Ведьмака» выйдет летом 2023 года. Главную роль в нём по-прежнему исполнит Генри Кавилл.

Ранее польская компания CD Project RED анонсировала ремейк The Witcher — первой части игровой трилогии о приключениях ведьмака Геральта из Ривии.