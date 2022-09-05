В Кремле заявили, что Максиму Галкину не по пути с Россией

Некоторые артисты буквально запятнали себя непристойными заявлениями, в том числе Максим Галкин, с такими людьми России не по пути. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом речь идёт не обо всех артистах, уточнил представитель Кремля.

«Я не слышал ни одного [неприемлемого] заявления Аллы Пугачёвой, а [её] супруг [Максим Галкин] — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — сказал Песков и добавил, что президент Владимир Путин вполне нормально относится к Пугачёвой, они знакомы и неоднократно встречались.

Ранее Максим Галкин выступил против российской спецоперации на Украине, а также дал благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев. Весной Галкин вместе с Пугачёвой и детьми уехал в Израиль. В конце августа Примадонна вернулась в Россию.