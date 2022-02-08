В Молодежном театре Алтайского края впервые поставят мюзикл

В Молодёжном театре Алтайского края готовятся к показу мюзикла “Фауст“. Как отметили в пресс-службе театра, это первая постановка в подобном жанре, которую покажут на сцене МТА.

“Над “Фаустом” работает команда высококвалифицированных профессионалов. Хореограф-постановщик — заслуженный деятель искусств России из Москвы Николай Андросов. Один из основателей, художественный руководитель и главный хореограф ансамбля “Русские сезоны”, ставивший спектакли на крупнейших театральных площадках мира, среди которых Государственный академический Большой театр России, Мариинский театр, “Имперский русский балет”, Венская опера, Римская опера и так далее”, — сказано в сообщении.

Вместе с Андросовым над мюзиклом работают именитые постановщики, костюмеры, световики и вокалисты. Возглавит эту творческую команду главный режиссёр Молодёжного театра Алтая Алексей Серов.

Премьерные показы “Фауста“ состоятся 18, 19 и 20 марта. Билеты можно приобрести уже сейчас.

Телефон кассы: (3852) 50-35-03.