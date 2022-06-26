В Москве прощаются с Юрием Шатуновым
Перед траурным залом, который украсили белыми розами, собралась очередь
26 июня 2022, 13:59
В Москве прощаются с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Перед траурным залом собралась очередь, а само помещение украсили белыми розами.
Похоронят его на Троекуровском кладбище.
Напомним, что о смерти Шатунова от остановки сердца стало известно 23 июня. По первоначальной версии, артист почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь вечером в среду, 22 июня, однако позднее выяснилось, что до поликлиники его довезли друзья. Врачи диагностировали у него острый трансмуральный инфаркт миокарда.
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