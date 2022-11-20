В Новосибирске отменили показ спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ

В Новосибирске отменили показ детского спектакля «Принцесса и Людоед», который проверяют на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«К сожалению, у нас отменяется сегодня показ в связи с техническими неполадками на сцене», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в зале пропал свет и пахнет гарью. В театре добавили, что следующий показ должен состояться 10 декабря.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска написали жалобу из-за того, что в спектакле на сцене появляется мужчина-актёр в платье.