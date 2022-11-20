В Новосибирске отменили показ спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ
В пресс-службе театра отмену показа связали с техническими проблемами
20 ноября 2022, 13:49, Илья Звягинцев
В Новосибирске отменили показ детского спектакля «Принцесса и Людоед», который проверяют на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«К сожалению, у нас отменяется сегодня показ в связи с техническими неполадками на сцене», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в зале пропал свет и пахнет гарью. В театре добавили, что следующий показ должен состояться 10 декабря.
Ранее сообщалось, что жители Новосибирска написали жалобу из-за того, что в спектакле на сцене появляется мужчина-актёр в платье.
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