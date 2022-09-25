В сети распространяют слухи, что муж певицы Ольги Орловой «криминалитет из Барнаула»

Пользователи Сети опознали в муже певицы Ольги Орловой «криминалитета» из Барнаула, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что о супруге артистки, за которого она вышла замуж в 2021-м, известно очень мало — только то, что он бизнесмен и старше Орловой на десять лет. Сплетники уже распространяли сведения, что он якобы многодетный отец, бросивший семью ради певицы. На этот же раз ему приписывают криминальное прошлое.

«Та что там вычислять, Масалов его фамилия. Криминалитет из Барнаула», — написал интернет-пользователь.

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