Вандал с накладной бородой изрезал картину за $ 3 млн. в галерее США

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Вандал в солнцезащитных очках, шапке и с накладной бородой в оперной галерее города Аспене (штат Колорадо) изрезал ножом картину Кристофера Вула "Без названия 2004". Об этом пишет "Росбалт".

Отметим, ЧП произошло пару дней назад - 4 мая. Судя по записям с камер видеонабюдения, неизвестный зашел в здание и целенаправленно подошел именно к этой картине, минуя работы Марка Шагала и Пабло Пикассо. Когда сотрудница музея подошла к вандалу, он быстро убежал.

Картину он умудрился испортить за 15 секунд. Ее стоимость оценивается 2,95 миллиона долларов.