«Верил в лучшее». Скончался юморист Александр Пономаренко
Он страдал от онкологического заболевания
24 декабря 2022, 20:00, Никита Черников
Умер юморист и звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко. Ему было 55 лет.
Кончину комика подтвердил его брат-близнец Валерий агентству РИА Новости.
«Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах», — сказал он.
Как написал ведущий Андрей Малахов в Telegram, комик страдал от онкологического заболевания: «Ещё месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа... верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного».
Дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в юмористической телепередаче «Кривое зеркало», также они выступали в шоу «Аншлаг» и «Повтори!».
У Александра остались жена Анна и двое детей: дочь и сын.
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