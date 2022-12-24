«Верил в лучшее». Скончался юморист Александр Пономаренко

Он страдал от онкологического заболевания

24 декабря 2022, 20:00, Никита Черников

Кадр из видео: "Смотрим"

Умер юморист и звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко. Ему было 55 лет.

Кончину комика подтвердил его брат-близнец Валерий агентству РИА Новости.

«Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах», — сказал он.

Как написал ведущий Андрей Малахов в Telegram, комик страдал от онкологического заболевания: «Ещё месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа... верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного».

Дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в юмористической телепередаче «Кривое зеркало», также они выступали в шоу «Аншлаг» и «Повтори!».

У Александра остались жена Анна и двое детей: дочь и сын.