Вешалка в Барнауле заставила Агутина задуматься о жизни
Леонид Агутин сфотографировал вешалку на концерте в Барнауле и вспомнил о своем юбилее
1 апреля 2016, 12:24
Фото: maximilians.ru
31 марта в Барнауле состоялся концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Российский певец Леонид Агутин в своем инстаграме сообщил, что после того, как он взглянул на вешалку в театре драмы, он задумался о прошедшем несколько лет назад 45-летнем юбилее.
Он отметил, что помнит юбилейный концерт, будто это случилось вчера, хотя скоро ему исполнится уже 48 лет.
"В общем, только я об этом подумал, поднимаю голову и вижу эту вешалку. Ну и ну..))))", — написал Агутин под фотографией в инстаграме.
В комментариях под постом поклонники творчества Агутина призывают не верить в суеверия.
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