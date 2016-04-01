Вешалка в Барнауле заставила Агутина задуматься о жизни

Фото: maximilians.ru

31 марта в Барнауле состоялся концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Российский певец Леонид Агутин в своем инстаграме сообщил, что после того, как он взглянул на вешалку в театре драмы, он задумался о прошедшем несколько лет назад 45-летнем юбилее.

Он отметил, что помнит юбилейный концерт, будто это случилось вчера, хотя скоро ему исполнится уже 48 лет.

"В общем, только я об этом подумал, поднимаю голову и вижу эту вешалку. Ну и ну..))))", — написал Агутин под фотографией в инстаграме.

В комментариях под постом поклонники творчества Агутина призывают не верить в суеверия.