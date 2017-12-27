Вин Дизель стал самым "кассовым" актером уходящего года

Самым "кассовым" актером уходящего года стал Вин Дизель. Это произошло благодаря выходу восьмой части франшизы "Форсаж" , пишет РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.

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Картины с Дизелем за год собрали 1,6 миллиарда долларов, причем на долю "Форсажа" пришлось три четверти этой суммы. На втором месте в этом рейтинге расположился Дуэйн Джонсон, также снявшийся в этом фильме. Картины с его участием собрали за год 1,5 миллиарда долларов.

Третье место получила Галь Гадот — "Чудо-женщина" из одноименного фильма, собравшего в прокате 820 миллионов долларов. Всего картины с участием израильской модели и актрисы собрали 1,4 миллиарда долларов.

Также в ТОП-10 вошли следующие актеры: Эмма Уотсон, Джони Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.